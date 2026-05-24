Calcio | Poule Scudetto. Vado sconfitto 2-1 a Barletta, non basta il gol iniziale di Vita

BARLETTA - VADO 2-1 (41' Lattanzio, 90' aut. Abonckelet - 24' Vita rig.)
50' FINISCE QUA! IL BARLETTA BATTE 2-1 IL VADO!
45' BARLETTA IN VANTAGGIO! AUTORETE DI ABONCKELET
45' saranno cinque i minuti di recupero
37' Clamorosa occasione sprecata dal Vado! Rosa trova Vita in area, colpo di testa respinto da Fernandes. Abonckelet fallisce il tap in centrando il palo!
36' In campo Pisanu per Arras, pochi minuti per il centrocampista sardo dopo i problemi riscontrati in settimana
35' proprio Malcore si presenta sfiorando il sette
31' insiste con i cambi Paci. Escono Lattanzio e Laringe, al loro posto Malcore e Alma
28' Dicuonzo per Malagnino, Paci chiama un nuovo cambio
26' Alfiero per Raffini, poche azioni in questa fase, tranne una parata centrale di Bellocci
22' cambio anche per il Barletta: Cerutti lascia il posto a Guadalupi
20' ammonito Lattanzio
18' Sesia serra i ranghi: in campo Gulinelli e Bondioli per Ciccone e Lazzarini
15' momento di massimo spinta per il Barletta. Lattanzio ispira di testa l'inserimento di Cerutti, il destro non trova lo specchio per centimetri
10' ammonito Abonckelet
8' i pugliesi provanno a serrare i tempi: prima Bellocci dice di no a Da Silva, poi lo stesso giocatore brasiliano viene stoppato dalla difesa rossoblu
4' Barletta subito a pieni giri, Cerutti calcia alto al volo dopo l'assist di Ragone
2' nel Vado c'è Stampi per Lupinacci
1' via alla ripresa
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi
41' IL PAREGGIO DEL BARLETTA! Da Silva recupera palla su De Rinaldis, palla a Lattanzio e pareggio per i pugliesi
33' il Vado insiste, Ciccone trova Arras in area, la conclusione della punta sarda sfiora il montante
24' VADO IN VANTAGGIO! VITA DA CALCIO DI RIGORE! Il portiere Fernandes stende Arras nel tantativo di fermare l'attaccante rossoblu. Il bomber trasforma dal dischetto!
15' ritmi calati dopo un avvio al fulmicotone per entrambe
9' il Vado c'è. Buona opportunità per Raffini, poca misura però per il centravanti rossoblu da posizione favorevole
5' replica Vado. Punizione di Ciccone, Vita di testa non trova lo specchio
3' partenza ad alto ritmo per il Barletta, due occasioni subito con Cerutti. Sulla seconda Bellocci risponde subito presente
1' si parte!
PRIMO TEMPO
BARLETTA: Fernandes, Cancelli, Franco, Bizzotto, Ragone, Cerutti, Piarulli, Malagnino, Lattanzio, Laringe,; Da Silva.
A disposizione: Caputo, Basso, Malcore, Alma, Bonnin, Fino, Dicuonzo, Guadalupi, Martano. A
Allenatore: Paci.
VADO: Bellocci, Lupinacci, Mirko Lazzarini, Saltarelli, Rosa, Ciccone, De Rinaldis, Abonckelet, Vita, Arras, Raffini.
A disposizione: Gattuso, Biondoli, Pisanu, Bussaglia, Gulinelli, Cecchinato, Patrick Lazzarini, Alfiero, Stampi.
Allenatore: Sesia.
Arbitro: Leone di Avezzano
Assistenti: Di Marco di Palermo e Monaco di Chieti
Quarto ufficiale: Pasqualini di Macerata