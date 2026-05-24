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Calcio | 24 maggio 2026, 11:01

Calcio | Seconda Categoria. Sassello spettatore nei playoff regionali, oggi tocca a Vallecrosia e Recreativo

Calcio | Seconda Categoria. Sassello spettatore nei playoff regionali, oggi tocca a Vallecrosia e Recreativo

Oggi pomeriggio il Sassello osserverà un turno di riposo nella seconda giornata dei playoff ripescaggio di Seconda Categoria.

La formazione di Musso, forte del successo ottenuto all’esordio del girone triangolare contro il Recreativo, non scenderà dunque in campo, avendo già centrato un risultato importante nella prima uscita.

Il contesto resta comunque aperto: in caso di promozione della Fezzanese in Serie D oppure per effetto di rinunce o fusioni tra società, la vincente della fase regionale avrebbe infatti la certezza di un posto in Prima Categoria nella stagione 2026/2027.

Nel frattempo, il programma odierno prevede la sfida tra Recreativo e Vallecrosia, in campo al “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti con calcio d’inizio alle 15:00, in attesa dell’ultima giornata in calendario domenica prossima.

Redazione

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