Non si placa l'onda lunga delle celebrazioni per il Celle Varazze, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D.

Mister Mario Pisano, il suo staff e tutto il gruppo biancoblu, si sono coccolati la coppa dei vincitori consegnata lunedì scorso ai Piani da Giulio Ivaldi, presidente del Comitato Regionale Ligure

Per il tecnico, confermato per il prossimo biennio all'Olmo-Ferro, è stata l'occasione per ribadire l'importanza dell'impresa costruita dalla civette.