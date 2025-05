Calcio, Baia Alassio. Riecco i tornei giovnili con l'Alassio Spring Cup - Libertiadi 2025

Dopo il successo della Spring Cup dedicata ai più piccoli, la ASD Baia Alassio Auxilium rilancia con una nuova entusiasmante edizione della Alassio Spring Cup – Libertiadi 2025, torneo di calcio giovanile a 11, organizzato in collaborazione con Libertas Liguria. Un evento ormai diventato appuntamento fisso del panorama sportivo regionale, che vedrà coinvolte alcune tra le migliori realtà calcistiche giovanili.

Il torneo, giunto alla sua 20ª edizione, si svolgerà presso lo Stadio Ferrando e si articolerà in cinque fine settimana tra fine maggio e fine giugno, con le seguenti categorie:

31 maggio – 1 giugno: Giovanissimi U15

7 – 8 giugno: Giovanissimi U14

14 – 15 giugno: Allievi U16

21 – 22 giugno: Allievi U17

28 – 29 giugno: Giovanissimi U15 Femminile

Un mese di sport, amicizia e passione che coinvolgerà centinaia di giovani calciatori, famiglie e staff tecnici, animando la città di Alassio in un clima di festa e sano agonismo.

Come sempre, l’organizzazione mette a disposizione strutture ricettive convenzionate per atleti e genitori, una tribuna coperta con bar, ampio parcheggio e agevolazioni con bar e ristoranti locali, per garantire un’accoglienza all’altezza delle aspettative.

Per informazioni e iscrizioni: tornei@baiaalassio.it