Calcio, Celle Varazze. La leva 2015 alla Rodhia Cup, un sogno europeo per i piccoli campioni

Un nuovo capitolo emozionante attende i giovani talenti della leva 2015 del Celle Varazze. Guidati da mister Lo Piccolo e dal vice Mascheroni, i giovani calciatori parteciperanno anche quest’anno alla prestigiosa Rodhia Cup, il secondo torneo giovanile più importante di tutta la Francia.

Un'occasione straordinaria per confrontarsi con alcune delle migliori realtà calcistiche d’Europa: tra le partecipanti spiccano infatti nomi del calibro di Manchester City, Benfica, Porto, Marsiglia e Olympique Lione.

L’invito a questo importante evento arriva grazie al gemellaggio tra Varazze e la cittadina francese di Roussillon, un legame che si traduce in un’opportunità sportiva unica per i giovani del Celle Varazze, pronti a scendere in campo con entusiasmo, passione e tanta voglia di crescere all'interno e all'esterno del rettangolo verde.