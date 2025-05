Stadio Bacigalupo, Rossello: "Un progetto importante, la demolizione e ricostruzione non è consentita per i vincoli del piano di bacino"

"Abbiamo tenuto una cifra sostanziosa per un progetto importante". Così l'assessore Francesco Rossello ha commentato lo stanziamento di 100mila euro con una variazione di bilancio disposta dalla giunta comunale per la progettazione della ristrutturazione dello stadio Valerio Bacigalupo.

"Definiremo nei prossimi giorni l'incarico per la progettazione per avere un finanziamento sul Fondo Strategico Regionale. L'idea è di ristrutturare lo stadio con un progetto che fosse coerente con i vincoli del piano di bacino concordandolo con Cima" prosegue l'assessore savonese.

Con la Fondazione il Comune ha avuto un incontro ed è stato fatto il punto della situazione visto che l'impianto di via Cadorna si trova in una porzione in zona rossa esondabile.

"Abbiamo affrontato la questione che rimane estremamente delicata. Questo però non va a incidere sull'intervento di recupero dell'impianto che va effettuato nel più breve tempo possibile".

"Cima per eliminare il rischio ha detto che bisognerebbe eliminare lo stadio e fare una vasca di decantazione. Ma non ci sono spazi per realizzare un altro stadio da un'altra parte allora abbiamo spiegato che dobbiamo intervenire lì e sistemare la struttura mitigando il rischio idrogeologico. L'ipotesi demolizione e ricostruzione non è consentita in quanto i vincoli del piano di bacino impediscono quell'ipotesi".

Nel frattempo lo stadio continua a versare in uno stato di totale degrado con le tribune ancora inagibili per via di problemi di natura strutturale.

Oltre alla possibilità di ottenere i finanziamenti regionali il Comune aveva auspicato in un intervento dei privati con il Savona Calcio che si era detto disponibile a stanziare circa 450mila per il rifacimento del manto in sintetico.