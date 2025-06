Calcio. Nuova avventura per mister D Lucia, l'ex tecnico del Vado riparte dal Molassana

Il comunicato:

Il Molassana annuncia l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra a Silvestro De Lucia e Francesco Montemagno per la stagione 2025/2026.

Siamo certi che mister De Lucia, che nasce calcisticamente a Molassana e già alla guida di realtà importanti come Campomorone e Vado, saprà mettere a disposizione della società la sua esperienza e le sue competenze tecniche.

Con lui Francesco Montemagno, anch’egli con un passato da giocatore rossoazzurro, importante e preparato componente dello staff e pronto a contribuire al nuovo percorso tecnico.

Contestualmente, la società ringrazia Luca Gullo e Matteo Raiteri per l’impegno profuso in queste due stagioni decisamente fortunate per i colori rozzoazzurri.