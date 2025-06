Calcio. Non c'è solo lo Sciarbo & Cogo per mister Frumento: "Altre opzioni sono al vaglio"

Ancora più o meno una settimana e il destino sportivo di mister Ermanno Frumento sarà svelato.

Negli scorsi giorni erano emersi due interessamenti per l'ex tecnico (tra le altre) di Savona e Altarese, con lo Sciarbo & Cogo e la Spotornese pronte a farsi avanti.

La trattativa con i genovesi pare avviata, mentre pare aver perso quota quella con i biancocelesti. Da non escludere altre opzioni, al momento però ancora celate:

"Con lo Sciarbo & Cogo ci sono stati dei contatti anche approfonditi, ma ad oggi non è l'unica opportunità sul piatto. Per me, come sempre, chiarezza e onestà restano i requisiti fondamentali per poter dare vita a un percorso comune. I tempi? Entro una settimana al massimo dovrebbe essere tutto chiaro".