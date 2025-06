Calciomercato, Savona. Conferme, addii e nuove indiscrezioni

Sarà un rinnovamento profondo e radicale quello che il Savona metterà in atto per tentare l'immediato assalto all'Eccellenza.

Il club nelle scorse ore ha provveduto infatti a rendere nota la lista dei giocatori in uscita.

Si parte dai pali con Bova, passando per la difesa con Apicella, Garbini e Fancellu, fino ad arrivare alla mediana con Signori, Salis, Esposito e Carro Gainza.

In attacco salutani Gabriel Berruti, Giacomo Piu e Doci.

Una lista ampia che potrebbe ulteriormente allargarsi nelle prossime ore.

Confermati invece Fois, Schirru, Colombo, Gaggero, Damonte, Durante, Raja, Fossati e Rignanese.

In entrata i nomi sono queli noti, a cui si aggiunge anche un'indiscrezione di radiomercato, con il possibile interessamento per Matteo Calcagno, ex difensore dell'Albissola in Serie C e nell'ultima stagione aggregato in corso d'opera all'Arenzano.