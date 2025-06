Calcio, Bragno. Ferraro rilancia: "Ci sono le basi per proseguire, il club sarà rinforzato in ogni aspetto"

Il Bragno ci sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione e sarà ancora Flavio Ferraro a guidare i valbormidesi nella stagione sportiva 2025/26.

La conferma arriva dallo stesso allenatore, pronto al contempo ad annunciare novità importanti:

"I presupposti per proseguire ci sono e insieme alla società siamo al lavoro per rinforzare il club in ogni sua componente.

A livello dirigenziale, ma anche nello staff tecnico, ci saranno infatti degli inserimenti affinchè si possa affrontare un torneo come la Promozione nella maniera dovuta".

Il tecnico respinge le voci su una rivoluzione radicale dell'organico.

"Ho sentito queste indiscrezioni e non corrispondono assolutamente al vero. La rosa sarà rinforzata dove ce ne sarà bisogno, come del resto capita in tutte le società durante le sessioni di mercato. Il mio rammarico a fine stagione si è concentrato non sui singoli giocatori, ma sulla mentalità con cui la squadra è scesa in campo. Abbiamo chiuso a 32 punti, quando avremmo potuto averne 7-8 in più. Sono un ambizioso e del resto mi sarebbe piaciuto veder riconosciuto il lavoro degli stessi ragazzi a livello numerico, come del resto è accaduto fino a metà del girone di ritorno".