Calciomercato. Carparelli - San Filippo Neri Yepp avanti ancora insieme: "Pronto per un altro anno in doppia cifra"

Non è minimamente passata attraverso l'anticamera del cervello di Marco Carparelli l'idea di appendere gli scarpini al chiodo.

La punta della San Filippo Neri Yepp ha confermato la permanenza all'Annibale Riva attraverso i propri canali social.

"Quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere.

Intanto sono pronto per una nuova stagione darò più del 100 per 100 sia in campo che fuori,e non deluderò la San Filippo Neri Yepp Albemga che ha avuto ancorafiducia in me. Pronto per un altro anno in doppia cifra..."