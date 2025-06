Calciomercato, Vado. Tra le conferme c'è anche Ndianefo, fuori rosa Capra, Venneri e Lora

Non sono emerse particolari novità sulle strategie che il Vado porterà avanti in vista della nuova stagione sportiva.

E' questa è una notizia, dato che di fatto è stata confermata la volontà di porre un taglio netto con il passato.

Alle cinque conferme annunciate negli scorsi giorni (Vita, Bondioli, Bellocci, Abonckelet e Bussaglia) si aggiunge anche quella del terzino Ndianefo, arrivato nella finestra di mercato invernale dall'Albenga.

Salvo sorprese tutti gli altri giocatori appartenenti all'organico saranno liberi di trovarsi un'altra sistemazione, compresi gli elementi che hanno firmato un biennale: il difensore Venneri, il centrocampista Lora e l'attaccante Capra.

Sulle colonne della carta stampata il presidente Tarabotto è stato chiaro: "Capra non rientra nei piani, se vorrà restare finirà in tribuna. Stesso discorso per Venneri e Lora, ma toccherà al direttore Mancuso e a mio figlio Luca gestire arrivi e partenze".