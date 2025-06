Calcio, Tornei Estivi. Questa sera il grande esordio della Savona Cup! Il programma del 4 giugno

L’ottava edizione della Savona Cup è pronta ad iniziare! Saranno 21 le formazioni al via che si daranno battaglia in tre diversi gironi, denominati con il nome del campo dove verranno disputare le gare, per accedere alla fase finale del torneo.

Questa sera il fischio iniziale della manifestazione, questo il programma di oggi:

TRINCEE

20.00 I… MIX – LOS TIGRES

21.00 ZELO SSC – GOLDBET SAVONA VIA TORINO

22.00 PRO SECCO – VIAGGIA CON CARLO

MARACANA’

20.30 TAVERNA DELLA ZIO FESTER – I SARVEGHI

21.30 RINNOVA - ARBISOA

SCALETTI

21.00 TAVERNA DEI PECCATO & HARENA BLANCA – FC NINEZ

22.00 PANIFICIO ZINOLESE – BAR MILLY