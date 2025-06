Calciomercato. La Genova Calcio parte fortissimo, preso l'ex pro Riccardo Costa

La Genova Calcio è pronta ad affrontare la tredicesima stagione consecutiva nel massimo campionato regionale, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della stagione appena conclusa e aprire le porte a un nuovo importante ciclo.

Confermata la storica ossatura della squadra, si procede con l’individuazione di profili e rinforzi tra calciatori genovesi, in un naturale processo di ringiovanimento complessivo dell’età media della rosa e con una gestione razionale del budget in ogni area. Sono questi i capisaldi su cui il Direttore Sportivo Andrea Catania, in collaborazione con il Presidente Marco Vacca, i vicepresidenti Rossi e Machieraldo, il Direttore Generale Parodi e tutta la società, sta lavorando per la costruzione della rosa della Prima Squadra affidata a mister Carletti.

Il primo annuncio relativo alla rosa della stagione 2025/26 è quello di un rinforzo di valore assoluto.

L’ASD Genova Calcio è infatti lieta di annunciare di aver perfezionato il tesseramento – valido dal 1° luglio – del calciatore Riccardo Costa, trequartista classe 2004.

Riccardo, tra i giovani più promettenti del panorama calcistico ligure, ha scelto il progetto biancorosso nonostante diverse richieste da categorie superiori.

Ex Primavera dell’Entella, ha successivamente militato nel Brindisi in Serie C (8 presenze). Dopo una breve parentesi al Crotone, sempre in Serie C, a inizio della passata stagione, lo scorso gennaio è tornato in Liguria per vestire la maglia del Bogliasco nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza, dove ha realizzato 10 reti in 14 presenze complessive.