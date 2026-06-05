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Calcio | 05 giugno 2026, 13:40

Tornei Estivi | Primi tre punti al Trofeo Città di Albenga per Ferrara Costruzioni, M Infissi e European Decor Edil

Tornei Estivi | Primi tre punti al Trofeo Città di Albenga per Ferrara Costruzioni, M Infissi e European Decor Edil

Seconda serata di verdetti all'Annibale Riva per la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.

Nel Girone B arriva una prova di forza da parte del Ferrara Costruzioni, capace di battere Sport Ancash con un rotondo 3-0. Il grande protagonista del match è stato senza dubbio Leonardo Carastro, autore di una doppietta. Sul tabellino dei marcatori anche Emanuele Pezzillo

Stesso copione e medesimo risultato nel Girone C, dove M Infissi si è imposta con un netto 3-0 ai danni di ST Impianti. Le reti portano le firme di Chariq, Marouane e Midouni.

Il match con più della serata si è consumato nel Girone D. European Decor Edil ha firmato un autentico blitz superando F.lli Ruka con il punteggio di 4-1. Gol della bandiera siglato da Kledjon Ruka, dall'altra parte tripletta per Fatmir Dushi, autore di una straordinaria tripletta e gol di Zakariya Jad.
 

Gli incontri di venerdì 5 giugno

Ore 21:00 

Caffè Noir – Just Protein
 

Ore 22:30

F.lli Ruka – Fa Fumme / Tipografia Bacchetta

Classifiche Pure

Girone B
Squadra G V N P GF GS PT
FERRARA COSTRUZIONI 1 1 0 0 3 0 3
33 GIRI / ADG INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0
ERREMME CDP COSTRUZIONI 0 0 0 0 0 0 0
SPORT ANCASH 1 0 0 1 0 3 0
* Classifica aggiornata dopo Ferrara Costruzioni - Sport Ancash (3-0).
Girone C
Squadra G V N P GF GS PT
M INFISSI 1 1 0 0 3 0 3
ERREMME SOC. COOP. 0 0 0 0 0 0 0
SABIA ESTATE 0 0 0 0 0 0 0
ST IMPIANTI 1 0 0 1 0 3 0
* Classifica aggiornata dopo M Infissi - St Impianti (3-0).
Girone D
Squadra G V N P GF GS PT
EUROPEAN DECOR EDIL 1 1 0 0 4 1 3
DRM / HOTEL MORESCO 1 1 0 0 2 1 3
FA FUMME / TIP. BACCHETTA 1 0 0 1 1 2 0
F.LLI RUKA 1 0 0 1 1 4 0
* Classifica aggiornata dopo F.lli Ruka - European Decor Edil (1-4).

Redazione

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