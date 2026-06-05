Tornei Estivi | Primi tre punti al Trofeo Città di Albenga per Ferrara Costruzioni, M Infissi e European Decor Edil

Seconda serata di verdetti all'Annibale Riva per la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.

Nel Girone B arriva una prova di forza da parte del Ferrara Costruzioni, capace di battere Sport Ancash con un rotondo 3-0. Il grande protagonista del match è stato senza dubbio Leonardo Carastro, autore di una doppietta. Sul tabellino dei marcatori anche Emanuele Pezzillo

Stesso copione e medesimo risultato nel Girone C, dove M Infissi si è imposta con un netto 3-0 ai danni di ST Impianti. Le reti portano le firme di Chariq, Marouane e Midouni.

Il match con più della serata si è consumato nel Girone D. European Decor Edil ha firmato un autentico blitz superando F.lli Ruka con il punteggio di 4-1. Gol della bandiera siglato da Kledjon Ruka, dall'altra parte tripletta per Fatmir Dushi, autore di una straordinaria tripletta e gol di Zakariya Jad.



Gli incontri di venerdì 5 giugno

Ore 21:00

Caffè Noir – Just Protein



Ore 22:30

F.lli Ruka – Fa Fumme / Tipografia Bacchetta

Classifiche Pure