Tornei Estivi | Primi tre punti al Trofeo Città di Albenga per Ferrara Costruzioni, M Infissi e European Decor Edil

Seconda serata di verdetti all'Annibale Riva per la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.
Nel Girone B arriva una prova di forza da parte del Ferrara Costruzioni, capace di battere Sport Ancash con un rotondo 3-0. Il grande protagonista del match è stato senza dubbio Leonardo Carastro, autore di una doppietta. Sul tabellino dei marcatori anche Emanuele Pezzillo
Stesso copione e medesimo risultato nel Girone C, dove M Infissi si è imposta con un netto 3-0 ai danni di ST Impianti. Le reti portano le firme di Chariq, Marouane e Midouni.
Il match con più della serata si è consumato nel Girone D. European Decor Edil ha firmato un autentico blitz superando F.lli Ruka con il punteggio di 4-1. Gol della bandiera siglato da Kledjon Ruka, dall'altra parte tripletta per Fatmir Dushi, autore di una straordinaria tripletta e gol di Zakariya Jad.
Gli incontri di venerdì 5 giugno
Ore 21:00
Caffè Noir – Just Protein
Ore 22:30
F.lli Ruka – Fa Fumme / Tipografia Bacchetta
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|PT
|FERRARA COSTRUZIONI
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|33 GIRI / ADG INFORMATICA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ERREMME CDP COSTRUZIONI
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|SPORT ANCASH
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|PT
|M INFISSI
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|ERREMME SOC. COOP.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|SABIA ESTATE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ST IMPIANTI
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|PT
|EUROPEAN DECOR EDIL
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|DRM / HOTEL MORESCO
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|FA FUMME / TIP. BACCHETTA
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|F.LLI RUKA
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|0