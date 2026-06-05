Calciomercato. Savona. Ufficializzate altre sei partenze dalla rosa di mister Sarpero

Prosegue rapida l'opera di riorganizzazione del Savona. Durante la tarda mattinata la società biancoblu ha ufficializzato ulteriori sei partenze:

"Oggi il Savona FBC saluta sei ragazzi che questo peso lo hanno portato con serietà e rispetto.

Gabriele Raja e Cristian Fossati hanno attraversato con noi due anni di lavoro.

Manuel Pirotto, Jacopo Saracco, Michele Rosasco e Francesco Iadanza hanno vissuto l’ultima annata con intensità, mettendosi a disposizione del gruppo, accettando ogni sfida, portando energia e spirito di squadra.

A tutti loro va un grazie vero.

Per come hanno interpretato la maglia, per come hanno vissuto il percorso, per ciò che hanno lasciato dentro il gruppo.

In bocca al lupo ragazzi.".