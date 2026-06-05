Calcio | Us Albenga. Il sindaco Tomatis commenta l'esito dell'asta: "Fondamentale che il marchio non sia andato perduto"

Anche Riccardo Tomatis, primo cittadino della città ingauna, ha voluto commentare l'esito dell'asta per l'acquisizione del marchio dell'Us Albenga.

Tomatis ha voluto ribadire il legame tra la comunità e i colori bianconeri e l'importanza di aver mantenuto lo stesso marchio all'interno del contesto cittadino:

"È certamente un fatto positivo che il marchio dell’Albenga calcio torni in vita e non sia andato perduto, perché è un marchio che rappresenta un pezzo della storia sportiva e non soltanto sportiva della nostra città".