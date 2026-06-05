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Calcio | 05 giugno 2026, 11:22

Calcio | Us Albenga. Il sindaco Tomatis commenta l'esito dell'asta: "Fondamentale che il marchio non sia andato perduto"

Calcio | Us Albenga. Il sindaco Tomatis commenta l'esito dell'asta: &quot;Fondamentale che il marchio non sia andato perduto&quot;

Anche Riccardo Tomatis, primo cittadino della città ingauna, ha voluto commentare l'esito dell'asta per l'acquisizione del marchio dell'Us Albenga.

Tomatis ha voluto ribadire il legame tra la comunità e i colori bianconeri e l'importanza di aver mantenuto lo stesso marchio all'interno del contesto cittadino:

"È certamente un fatto positivo che il marchio dell’Albenga calcio torni in vita e non sia andato perduto, perché è un marchio che rappresenta un pezzo della storia sportiva e non soltanto sportiva della nostra città".

Redazione

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