Calciomercato | Carcarese, doppia conferma con Bertoni e Cancellara

L'annuncio biancorosso:
Due conferme a centrocampo per la Carcarese che anche la prossima stagione potrà contare sulle prestazioni di Gabriele Bertoni e Gabriel Cancellara
Leva 2003, per Bertoni sarà la quinta stagione in biancorosso. Purtroppo, due infortuni lo scorso anno l’hanno costretto ai box per diverse settimane, ma durante le sue presenze ha sempre dimostrato di essere all’altezza della categoria.
Lo stesso vale per Gabriel Cancellara (2006), giunto al Corrent la scorsa estate, dopo un’esperienza in Promozione con l’Albissole. Giocatore giovane, ma di grande personalità che ha dato il suo contributo per la permanenza in Eccellenza della Carcarese.