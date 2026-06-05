Un singolo match è andato in scena ieri alla Savona Cup, ecco come è andato l'incontro:
MARACANA'
21:00 ARBISOA - VENTAS 5-1
Reti: 3 Diana, Rebagliati, Romano - Quacquerelli.
Torna ad essere ricchissimo invece il programma per questo venerdì che chiude di fatto la prima settimana di gare:
TRINCEE
20:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - UNDERDOGS
21:30 ASTON BIRRA - SEVEN STREET
22:30 PRO SECCO - DN COSTRUZIONI SRL
MARACANA'
20:15 RINNOVA - DELSER
22:15 LORD NELSON - BOUTIQUE DELLA PIZZA
SCALETTI
20:00 VECCHIO STAMPO - NAOS
21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - GIGATECH IMPIANTI
22:00 TEAM TEMPOCASA - SOSA TEAM
In Breve
venerdì 05 giugno
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Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio | 05 giugno 2026, 12:46
Calcio, Tornei Estivi. Ieri un solo match alla Savona Cup: oggi otto le sfide in programma
Si chiude oggi la prima settimana di gare
Un singolo match è andato in scena ieri alla Savona Cup, ecco come è andato l'incontro:
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