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Calcio | 05 giugno 2026, 12:46

Calcio, Tornei Estivi. Ieri un solo match alla Savona Cup: oggi otto le sfide in programma

Si chiude oggi la prima settimana di gare

Calcio, Tornei Estivi. Ieri un solo match alla Savona Cup: oggi otto le sfide in programma

Un singolo match è andato in scena ieri alla Savona Cup, ecco come è andato l'incontro:

MARACANA'

21:00 ARBISOA - VENTAS 5-1
Reti: 3 Diana, Rebagliati, Romano - Quacquerelli.

Torna ad essere ricchissimo invece il programma per questo venerdì che chiude di fatto la prima settimana di gare:

TRINCEE

20:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - UNDERDOGS
21:30 ASTON BIRRA - SEVEN STREET
22:30 PRO SECCO - DN COSTRUZIONI SRL

MARACANA'

20:15 RINNOVA - DELSER
22:15 LORD NELSON - BOUTIQUE DELLA PIZZA

SCALETTI

20:00 VECCHIO STAMPO - NAOS
21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - GIGATECH IMPIANTI
22:00 TEAM TEMPOCASA - SOSA TEAM

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