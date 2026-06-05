Calcio | Us Albenga, l'entrata in scena di Calabrese conferma l'unicità della realtà ingauna

È stato un vero e proprio terremoto sportivo quello che ha investito Albenga e l'intero panorama del calcio dilettantistico locale.

L'acquisizione del marchio US Albenga da parte dell'imprenditore agricolo Francesco Calabrese ha infatti ribaltato ogni previsione, soprattutto per l'entità della cifra necessaria ad assicurarsi lo storico logo bianconero.

Per fare un paragone, il marchio del Parma venne acquistato all'asta per circa 250 mila euro, mentre quello della Reggina fu rilevato per 120 mila. Numeri che aiutano a comprendere lo stupore suscitato dall'operazione andata in scena ad Albenga.

La realtà ingauna, però, segue logiche particolari. All'ombra delle torri è spesso più facile sentire discutere delle squadre del territorio che delle grandi protagoniste della Serie A. Il calcio rappresenta da sempre un elemento identitario forte, capace di coinvolgere trasversalmente l'intera comunità cittadina.

Se gli addetti ai lavori hanno accolto la notizia con sorpresa, chi conosce da vicino il tessuto economico della piana ha reagito in maniera diversa. Francesco Calabrese è infatti considerato uno degli imprenditori agricoli più importanti del comprensorio.

L'azienda di famiglia, storicamente specializzata nella produzione su larga scala di piante in vaso destinate ai mercati del Nord Europa, nel corso degli anni ha diversificato i propri investimenti, affacciandosi anche al settore immobiliare e a quello sanitario.

Al termine dell'asta, il figlio Daniele ha ricordato il sostegno garantito dalla famiglia all'Albenga Volley nel delicato periodo successivo alla pandemia, sottolineando al tempo stesso la volontà di mantenere un profilo discreto e riservato.

È evidente, però, che dopo quanto accaduto nelle ultime ore molti equilibri sono destinati a cambiare. L'interrogativo principale riguarda ora la possibile evoluzione del progetto sportivo e le figure che potrebbero essere coinvolte nell'eventuale futuro del club.

Calabrese ha confermato di non avere fretta e di voler valutare con attenzione i prossimi passi. Intanto, come da tradizione, indiscrezioni e suggestioni hanno già iniziato a rincorrersi lungo le rive del Centa.