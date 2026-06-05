Calcio | Celle Varazze. Simone Ciancio passa al Derthona, sarà il nuovo ds dei leoncelli

Simone Ciancio appende gli scarpini al chiodo e diventa il nuovo direttore sportivo del Derthona. Ad annunciarlo è stata la società del presidente Cavaliere nel corso della mattinata.
Ecco la nota ufficiale:
A seguito dell'Assemblea dei soci dell'ASD DERTHONA FBC 1908 la società comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Giuseppe Cacciatore, e di allenatore in seconda a Vincenzo Pastore.
L'incarico di Direttore Sportivo sarà affidato a Simone Ciancio (si ringrazia il Celle Varazze FBC per aver autorizzato la presente comunicazione).
La società inoltre comunica che sarà presentata domanda di riammissione al Campionato di Serie D, secondo le modalità e tempistiche indicate dalla LND.