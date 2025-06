Oltre 400 studenti al Meeting Arcobaleno Scuola: sport e inclusione a Celle Ligure

Una edizione sicuramente molto partecipata e densa di contenuti per il “Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere” svoltosi presso il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure, evento collaterale e “di lancio” al 36° appuntamento con il “Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa – 25° Trofeo INSIEME NELLO SPORT – Fondazione De Mari” che andrà in scena presso il medesimo impianto Martedì 8 Luglio.

Hanno preso parte alla prima parte alla sezione principale, riservata agli Istituti Scolastici della scuola secondaria di 1° grado (ex Medie), una decina di scuole liguri delle provincie di Imperia e Savona, ed una delegazione della Scuola Media di Cassine (Al).

Si è svolta quindi una interessante appendice riservata agli istituti superiori con rappresentanze dell’ITIS Pancaldo/Ferraris, del Liceo Della Rovere e dell’Istituto Boselli/Alberti/Mazzin/Da Vinci di Savona, con l’”esordio” del Liceo King di Genova.



Complessivamente 400 i giovani alunni/atleti in gara.

Tra gli obiettivi primari dell’iniziativa l’avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport e di stimolare le associazioni sportive presenti nel territorio ad aprirsi al mondo della disabilità.

Obiettivo pienamente raggiunto grazie al coinvolgimento della ADSO Savona e dell’Associazione Eunike (nell’ambito del settore Special Olympics), oltre che del Centro Socio Educativo “Il Granello” e di molti atleti/alunni diversamente abili che hanno preso parte alle diffferenti gare del programma tecnico.

Piena soddisfazione degli organizzatori (Comune di Celle Ligure e Centro Atletica Celle Ligure), forti del supporto dei Lions Club di Arenzano-Cogoleto, Varazze-Celle L., Albissola Marina-Albisola Superiore ”Alba Docilia” e Valbormida.

Importante il supporto del tradizionale e confermato main sponsor del Meeting Arcobaleno, la Ditta Olmo La Biciclissima.



Per tutti i vincitori del Meeting Arcobaleno Scuola un premio in più: la possibilità di partecipare gratuitamente al prestigioso appuntamento della Diamond League in programma a Montecarlo il prossimo 11 Luglio, il tradizionale Meeting HERCULIS.





Ma andiamo al dettaglio dei risultati.





Ragazze

60 piani – Affermazione di Sofia Ravetta (Albisole) in 8.67. Alle sue spalle Emma Sciandra (Millesimo) per l’argento e bronzo a Adele Rotondo (Arenzano)

600 – Controlla e domina la prova Giulia Casarino, per la felicità della scuola di Celle Ligure, chiudendo in 2.00.84. Seconda piazza per Emily Grandinetti (Cogoleto) e terzo posto a Martina Squillace (Cogoleto).

Lungo – La vittoria è andata a Aurora Carazzone (Albisole) con m. 3.80. Alle sue spalle Francesca D’Auria (Celle) e Giulia Maragliano (Cogoleto).

Vortex – Si è imposta Serena Siri (Varazze) con l’ottima misura di m. 35,03. Argento a Anna Giovannetti (Arenzano) e bronzo ad Irene Perata (IC4 Savona).





Ragazzi

60 piani – Vince Lorenzo Tanganelli (Cogoleto) in 9.33. Per l’argento Riccardo Todisco (Arenzano) prevale su Gioele Cassettai (Celle).

600 – Grazie ad un buon finale si aggiudica la gara Riccardo Zuliani (IC4 – Savona), su Oliver Renato Bortoletto (Carcare). Terza piazza per Mattia Norziglia (Carcare).

Lungo – Pietro D’Auria (Varazze) vince la gara grazie ad un miglior salto di m. 4,26. L’argento va a Filippo Negro (Varazze), mentre per il bronzo troviamo davide Gaiezza (Albisole).

Vortex – Trova la spallata giusta Matteo Laganà (Cogoleto) che realizza un miglior lancio di m. 42.91.

Troviamo poi al secondo posto Erion Avdulla (Carcare) ed al terzo Matteo Loleo (Cogoleto)





Cadette

80 piani – Si impone con buon margine la varazzina Annalisa Zunino, correndo in 11.64. Argento a Isabel Rinaldi (IC4 Savona) e bronzo a Greta Corso (Celle).

600 – Ottimo spunto nel finale di Estella Bormida (Albisole) che si aggiudica la gara in 1.53.96. Alle sue spalle le varazzine Irene La Torre ed Anna Viola Bruzzone.

Lungo – Agnese De Micheli (Carcare) vince la gara con un miglior salto di m. 3,91. Seconda è Ambra Macchiavello (Celle) e terza Sara Fazio (Albisole).

Alto – In tre appaiate a 1.15. La classifica vede però prevalere Giuia Freccero (Albisole), su Marta Catzeddu (Albisole) e Anita Giusto (Celle).

Peso – Doppietta per Arenzano: vince Alice Biamonti (m. 8,06) su Avana Vaglica). Bronzo a Milena Giacchino (Albisole).





Cadetti

80 piani – Vittoria per Pietro Milanese (Cogoleto) in 11.30. Alle sue spalle si classificano Lorenzo Lavagnino (Rossello Savona) e Giacomo Travi (Varazze).

600 – Si impone agevolmente Eneo Hysa (Celle) che copre la distanza in 1.46.12. Secondo posto per il varazzino Matteo Del Gobbo e terzo posto a Rui Wang Cheng (Rossello Savona).

Lungo – Affermazione per il talentuoso Stefano Canepa (Varazze) con m. 4.97. Secondo posto per Lorenzo Ballestrasse (Varazze) e terso per Riccardo Rizzo (Rossello Savona).

Alto – In due ad 1.50. Prevale per un minor numero di salti errati Luca Dodino (Celle), rispetto a Giacomo Fiorito (Varazze). Samuel Berti (Rossello Savona) è terzo con m. 1.35.

Peso – Buon 10.07 per il varazzino Emanuele Rapallo. Argento a Fabio Perata (IC4 Savona) e bronzo a Francesco Baldocci (Cogoleto).





Allieve:

100 piani – Sprint vincente per Noemi Corso (King Genova) che vince in 13.75.

Seconda è Ilaria Uva (ancora King Genova) e terza Martina D’Urso (Itis Ferraris Pancaldo).

Lungo – Vince la gara Sara La Torre (Della Rovere) con m. 4.48. Secondo posto per Beatrice Grandinetti (Della Rovere). Terza piazza per Vittoria Barbieri (King Genova).

Alto – Margherita Lagorio (King Genova) salta 1.30. Secondo posto a pari misura per Greta Bottaro (Della Rovere).

Peso – Juliana Cabrera (Ferraris Pancaldo) si aggiudica la gara con 7.22. Argento per Linda Garbarino (Boselli-Alberti-Mazzini-Davinci) e bronzo per Flavia Garbarino (Itis Pancaldo-Ferraris).

Staffetta 4x100: Vittoria per il King (Barbieri-Uva-Lagorio-Corso) in 52.84. Al 2° posto Ferraris Pancaldo (con Boffa-Pucci-D’Urso-Malgrati). Ed al 3° della Rovere (nella formazione Zunino-Cuvato-Bo-Vanali).





Allievi:

100 piani – Andrea Biale (Ferraris Pancaldo) non ha problemi ad imporsi correndo in 11.99.

Seconda piazza per Mariglen Hxafa (BAMD) e terza per Samuel Assim Avalle (Della Rovere).

Lungo – Gara molto appassionante. La spunta, con la notevole misura di m. 6.40, Daniel Fazio (BAMD). Alle sue spalle, autore di un comunque egregio balzo a m. 6.31, Diego Scaglioni (King). Al bronzo Davide Fiaschi Itis Ferraris Pancaldo).

Alto – Daniele Saad (Ferraris Pancaldo) vince con la misura di 1.50. Argento a pari misura per Martin Ottonello (BAMD). Bronzo a Lorenzo Duilio Giacomini (King Genova).

Peso – Vince Simone Vignolo (King) con un ottimo lancio di m. 11.65.

Secondo è Leonardo Corallo (Itis Ferraris Pancaldo) con m. 9.96 e terzo Gaouson Baratella (Ferraris Pancaldo).

Staffetta 4x100 – Prevale la squadra dell’Itis Pancaldo Savona che, con Peluffo-Covelli-Damiano-Biale vince nettamente in 45.68. Secondo posto per il King (con Scaglioni-Giacomini-Ficulle-Zanicchi) e terza posizione per il Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci (Grassano-Di Gioia-Lavagna-Avalle).