Calciomercato. Il Celle Varazze non si ferma, dalla Lavagnese ecco Gabriele Balan

La nota biancoblu:

L'F.B.C. Celle Varazze comunica di aver raggiunto l'accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Gabriele Balan proveniente dall'U.S.D. Lavagnese 1919.

Centrocampista "box to box", classe 2000, Gabriele è ormai una certezza in categoria per la sua esperienza, forza fisica e capacità di coprire molte zone di campo ed è stato protagonista indiscusso dell'ottima stagione della sua squadra contribuendo al piazzamento finale con 6 reti all'attivo.

La Società tutta gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblu.