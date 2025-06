Calciomercato. Tempo di tre nuove conferme per il Ceriale: Mariani, Gabriele e Luca Beluffi

Il comunicato:

Il Ceriale sta proseguendo il suo lavoro sulla rosa della stagione 2025-2026. Oggi è il turno di tre nuove riconferme.

La prima è quella di Simone Mariani. Elemento estremamente qualitativo e duttille, "Tave" continuerà ad impreziosire il reparto offensivo cerialese.

Terzo anno consecutivo in biancoblù per Gabriele Beluffi. Giocatore dotato di importanti qualità in velocità, sacrificio e una notevole incisività offensiva, "Belu" vestirà ancora biancoblù. Lo scorso anno sono stati 16 i gol tra campionato e coppa: numeri da vero trascinatore.

A chiudere le notizie del giorno in casa cerialese la permanenza al "Merlo" di Luca Beluffi. Centrocampista classe 2006, "Cachu" ha dimostrato di poter essere un elemento affidabile e incisivo nell'arco della stagione.