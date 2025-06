Rappresentative LND, Orcino: “Difficoltà per la relativa competitività dei nostri campionati”. Ma la Liguria porta talenti in nazionale

Con la conclusione della stagione sportiva, è tempo di bilanci per il Comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti. A tracciare un quadro dell’annata è Corrado Orcino, referente tecnico per le rappresentative nazionali, che analizza risultati e prospettive future, con uno sguardo attento anche al percorso dei giovani talenti regionali.

Proprio pochi giorni fa si è conclusa l’esperienza dell’Under 16 ligure al prestigioso Torneo internazionale Eusalp, giunto alla sua settima edizione. La selezione ha chiuso al settimo posto, ma secondo Orcino l’obiettivo resta sempre quello di “presentare una rappresentativa sperimentale, allestita nell’ultimo mese di attività calcistica regionale, in ottica del Torneo delle Regioni dell’anno successivo”.

Proprio per migliorare la preparazione e la competitività, è allo studio l’idea di affidare a uno staff dedicato l’organizzazione di un’attività semestrale, sulla scia di quanto già previsto per le selezioni che parteciperanno al Torneo delle Regioni.

Non mancano però le criticità: “Permangono difficoltà tattiche – sottolinea Orcino – a causa della relativa competitività dei nostri campionati regionali, che influiscono sia sulle squadre che raggiungono le fasi nazionali, sia sulle rappresentative stesse. Ne risente l'intensità di gioco che incide direttamente sulla crescita della personalità individuale”.

Nonostante le difficoltà, la Liguria continua a farsi notare a livello nazionale. Negli ultimi tre/quattro anni, la regione ha portato costantemente uno o due atleti per ogni categoria nelle rappresentative nazionali, impegnate in tornei sia italiani che internazionali contro pari età provenienti da club professionistici. In questa stagione, hanno vestito l’azzurro federale Hila (Olimpic 1971) e D’Ambrosio (Multedo) nell’Under 15 vincitrice del torneo internazionale di Cava dei Tirreni, Burlandi (Sanremese) e Cannella (Athletic Club Albaro) nell’Under 17, Donarini (Athletic Club Albaro) nell’Under 18 e Pedaci (Canaletto) nell’Under 19.

Un risultato che premia il lavoro dei settori giovanili liguri e testimonia la crescita del movimento. A questi si sommano i buoni risultati ottenuti al recente Torneo delle Regioni in Sicilia: l’Under 15 allenata da mister Cardini si è fermata ai quarti di finale, mentre l’Under 17 di Rossi e Oddone ha centrato una brillante semifinale.

“Per quanto mi riguarda – conclude Orcino – ringrazio tutti i responsabili dei settori giovanili liguri, che hanno attivamente collaborato durante l’anno”.