Boom vela. 1200 nuovi tesserati per la I Zona FIV

È stata un’edizione da record quella del Vela Day 2025 nella Iª Zona FIV, che ha visto una partecipazione straordinaria da parte dei Circoli Affiliati, delle famiglie, dei giovani e di chiunque abbia voluto scoprire il mondo della vela. Con 45 Circoli partecipanti, distribuiti su due appuntamenti (33 Circoli tra il 31 maggio e il 2 giugno, e 12 Circoli tra il 6 e l’8 giugno), il Vela Day ha confermato il ruolo centrale della Zona nel panorama nazionale della promozione sportiva.



I numeri parlano chiaro: 1.858 tessere promozionali emesse, di cui 1.210 nuovi tesserati che hanno scelto di salire a bordo e provare per la prima volta l’emozione di navigare. Si tratta di un dato straordinario, che testimonia la capacità attrattiva del progetto, ma soprattutto la qualità dell’offerta formativa e dell’accoglienza garantita dai Circoli della Iª Zona.



Non solo nuove adesioni, ma anche una fortissima fidelizzazione: 1.656 persone hanno scelto di ripetere l’esperienza, un segnale inequivocabile di quanto l’iniziativa abbia saputo consolidare i legami tra i partecipanti e il mondo della vela.



Il dato più incoraggiante riguarda tuttavia il futuro: 157 ragazzi hanno deciso, dopo il Vela Day, di proseguire il proprio percorso velico sottoscrivendo una tessera FIV ordinaria, inserendosi così stabilmente nel sistema sportivo federale. Un risultato che testimonia quanto il Vela Day sia oggi non solo un momento promozionale, ma un vero strumento di crescita e sviluppo per tutto il movimento velico zonale.



Il Comitato della Iª Zona FIV ringrazia tutti i Circoli partecipanti per l’impegno, la creatività e la dedizione con cui hanno saputo aprire le porte della vela a nuove generazioni di appassionati. Il successo del Vela Day 2025 rafforza la convinzione che promuovere lo sport in modo coordinato e diffuso sul territorio sia la chiave per costruire un futuro più forte, più inclusivo e più partecipato per la nostra comunità velica.