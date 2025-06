"Sincro per tutti" a Loano. Oltre 600 atleti hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Doria Nuoto Loano

Dal 13 al 15 giugno 2025 si è svolta presso le Piscine Comunali di Loano la manifestazione nazionale di nuoto artistico “Sincro per Tutti”, riservata alle categorie Giovanissimi/e, Esordienti B ed Esordienti A. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la A.S.D. Doria Nuoto Loano, ha visto la partecipazione di circa 600 atlete e atleti provenienti da tutta Italia.



Le gare si sono svolte nella vasca coperta per il campo gara e nella vasca scoperta per il riscaldamento, articolandosi in tre intense giornate di sport, musica e coreografie.



La Doria Nuoto Loano ha partecipato con un nutrito gruppo di giovani atlete e atleti, ottenendo risultati di rilievo:

Duo tecnico Giovanissime

Valentina Bianchi – Rebecca Passino

22ª posizione

Trio tecnico Giovanissime

Maria Cesio – Cecilia Viglizzo – Alessia Perri

8ª posizione su 17 partecipanti

Duo tecnico Esordienti B

Gea Piromalli – Amelia Bonfante

18ª posizione su 35

Sofia Aschieri – Virginia Parodi

30ª posizione su 35

Squadra tecnica Giovanissimi

7ª posizione su 13

Componenti: Cecilia Viglizzo, Alessia Perri, Maria Cesio, Valentina Bianchi, Emily Lenoci, Diletta Noberasco, Giovanni Battista Grillo, Rebecca Passino (riserve: Lavinia Tosetti)

Duo misto Giovanissimi

Giovanni Battista Grillo – Lavinia Tosetti

5ª posizione

Duo tecnico Esordienti A

Maddalena Attolini – Giada Roccatagliata

22ª posizione su 36

Squadra Esordienti A

17ª posizione su 23

(La classifica finale è stata penalizzata da un errore su un elemento di difficoltà, ma il punteggio per esecuzione e impressione artistica è stato comunque soddisfacente per lo staff tecnico.)