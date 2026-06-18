Nuoto | La corona di "I'm Ponente" ad Alessandro Mariotti e Adelina Bejinariu

A Bergeggi, domenica 14 giugno, lo specchio di mare della Riviera ligure ha fatto da cornice a una delle prove più partecipate del calendario nazionale di nuoto in acque libere: la manifestazione “I’M PONENTE”, organizzata da Stile Libero ASD con il sostegno del Centro Sportivo Italiano, dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e di AVIS Vado Ligure.

L’evento ha confermato la propria vocazione inclusiva, proponendo più format di gara e attirando atleti di ogni fascia d’età e livello tecnico. Oltre trecento i presenti complessivi, con una rappresentanza internazionale e circa sessanta nuotatori impegnati nella tappa valida per il campionato nazionale CSI.

Sulla distanza del mezzo miglio marino, la competizione assoluta ha visto tra gli uomini l’affermazione di Alessandro Mariotti (Brenta Nuoto), capace di chiudere in 14’21’’. In campo femminile il miglior tempo è stato quello di Adelina Maria Bejinariu (Sporting Club Millesimo), arrivata al traguardo in 15’20’’, in una gara comunque molto combattuta.

Accanto alla prova nazionale si è disputata anche la tappa del campionato regionale CSI, sempre sul medesimo tracciato. Le categorie giovanili hanno offerto diversi protagonisti: tra i Ragazzi successi per Raffaele Santi (Rari Nantes Savona) e ancora per Bejinariu, protagonista anche a livello regionale.

Negli Esordienti A si sono distinti Maria Amalia Perju (Amatori Nuoto Savona) e Dante Frascheri (Sporting Club Millesimo), mentre negli Esordienti B il gradino più alto del podio è andato a Dante Picciaia (Ge.Sco Nuoto Alassio). In categoria Cadetti si è imposta Giada Varaldo (Rari Nantes Savona).

Per quanto riguarda la categoria Juniores, doppio risultato positivo con i successi di Federico Antibo (Sporting Club Millesimo) e Chiara Orione (Amatori Nuoto Savona). Tra le categorie master, invece, hanno brillato Mikol Gigliuti (MF45) e Elena Monti (MF65), entrambe in rappresentanza di Stile Libero ASD.

Nella fascia maschile master sono arrivati ulteriori risultati per gli atleti della società organizzatrice: Efrem Contardi ha vinto nella MM60 e Francesco Massa nella MM40. Titolo regionale anche per Alberto Prandi (Sporting Club Millesimo) nella MM45.