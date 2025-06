Ottimi risultati per il Judo Simonazzi al 20° Trofeo Mon Club di Rovello Porro in provincia di Como

Lo Judo Simonazzi ha preso parte alla ventesima edizione del Trofeo Mon Club a Rovello Porro (Como), organizzato con grande cura e passione dal Mon Club Judo di Paolo Piacenti. L’evento, ormai tappa fissa e molto apprezzata del calendario nazionale, ha offerto una splendida cornice sportiva, grazie a un’organizzazione attenta e un livello tecnico elevato. La partecipazione si è concentrata interamente sulla categoria cadetti, con una lunga trasferta da oltre 650 km complessivi percorsi dal team.

Risultati eccellenti per le ragazze

Francesca Lanzafame ha conquistato il 1° posto nella categoria 52 kg , dominando i suoi incontri con lucidità e determinazione.

Alessia Calimera, in continua crescita, ha ottenuto un ottimo 3° posto nei 63 kg, confermandosi tra le atlete più costanti del gruppo.

Luana Corbelli, al suo primo podio ufficiale nella classe cadetti, si è classificata 3ª nella categoria 48 kg. Un risultato di grande valore, ottenuto in una categoria superiore rispetto alla sua naturale (44 kg), dove non erano presenti iscritte. Nei 48 kg, invece, Luana ha affrontato alcune tra le atlete più forti d'Italia, dimostrando carattere, tecnica e coraggio.

Francesco Quaglia nella categoria 73kg paga cara la differenza di peso, esce al primo turno contro un forte atleta lombardo.

Contemporaneamente, Mirko, Gabriele e Tommaso Scarfò si trovavano in Giappone, in visita al leggendario Kodokan di Tokyo — la culla del judo mondiale. Un’esperienza formativa e simbolica, che porta il nome del Judo Simonazzi anche oltre i confini europei, a testimonianza di un progetto sportivo che guarda lontano.

"Un ringraziamento speciale - dicono dalla società va come sempre agli atleti per l’impegno e il coraggio dimostrati, alle famiglie che con pazienza e fiducia accompagnano ogni passo del nostro percorso, e allo staff tecnico che lavora con passione per formare non solo judoka, ma persone consapevoli e determinate. Il nostro dojo continua a crescere, dentro e fuori dal tatami, grazie a una comunità unita e motivata".