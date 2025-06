Mountain Bike: ottimo terzo posto per Samuele Mistrett (Psv Vallecrosia) all'Azur Cap di ieri a Tenda

Ottimo podio per Samuele Mistretta della PSV Ng Team di Vallecrosia all'Azur du Cap di Tenda disputatasi ieri. Terzo posto per l'atleta ponentino dopo quattro prove speciali con il tempo di 17:44, a 10 secondi dal primo.

Samuele Mistretta ha 15 anni, è allievo del primo anno FCI ed è tesserato della PSV NGTeam di Vallecrosia. A Tenda per l'Azur du cap, circuito dell'enduro francese con una gara 'a vista', cioè senza aver mai provato né in qualifica né in prova le speciali, per soli 10 secondi non sale sul gradino più alto del podio. Entrambi i suoi avversari, concludendo le prove con il tempo di 17' e 34", vincono la categoria portandosi di poco sopra a Samuele.

"Resta il fatto - evidenzia il sodalizio - di una progressione costante di Samuele nel 'delta' (valore della differenza di secondi tra il tempo registrato e il tempo migliore delle prove speciali) che ha visto l'atleta di Vallecrosia partire al 9° posto della prima tappa di Breil per passare al 7° di Carros e così confermare il 3° posto a Tenda. Ora una piccola pausa per riprendere a fine luglio la 3° tappa della Coppa Italia enduro dove Samuele sarà operativo per confermare la progressione degli obiettivi fissati con il team ad inizio stagione".