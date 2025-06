Doria Nuoto Loano. Alessandro Cominato non si ferma mai, dal Trofeo delle Regioni al Cool Swim Meeting di Merano

Un mese intenso, ricco di impegni e soddisfazioni, quello vissuto da Alessandro Cominato, giovane talento del nuoto ligure, convocato in ben due rappresentative regionali.

Il 7 e 8 giugno ha difeso i colori della Rappresentativa Ligure di Fondo al Trofeo delle Regioni di Piombino, distinguendosi come 5° classificato tra gli juniores nella 5 km e primo fra gli atleti liguri. Nella giornata successiva, ha gareggiato nella staffetta 4x1250, chiudendo da quarto staffettista e contribuendo al 5° posto complessivo del Team Liguria Juniores.

Rientrato a casa, non ha perso tempo: l’attendeva la Rappresentativa Regionale del Nuoto in vasca, con l’obiettivo ambizioso – condiviso con la sua allenatrice Anna Siccardi – di centrare il tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria Estivi.

Lo scorso weekend, Alessandro ha preso parte al prestigioso Cool Swim Meeting di Merano, portando a casa risultati di alto livello. Sabato, nei 1500 stile libero, ha ampiamente superato il tempo limite per gli Italiani, conquistando il 2° posto di categoria. Domenica, negli 800 stile libero, ha confermato l’ottima condizione, chiudendo ancora al 2° posto e sfiorando il tempo limite, ma guadagnando comunque un brillante 11° posto nella graduatoria nazionale di categoria e 5° del suo anno.

Ora il calendario prevede per lui le Finali Regionali a metà luglio, in attesa del momento più atteso: i Campionati Italiani di Categoria in programma a Chianciano a inizio agosto, coronamento perfetto di una stagione da incorniciare.

“Bravo Alessandro, sono orgogliosa di te. Sei l’esempio per i tuoi compagni di squadra! Il lavoro ripaga sempre, e tu ne sei la prova!” – ha commentato con soddisfazione la sua allenatrice, Anna Siccardi, al termine di queste settimane cariche di emozioni e risultati.