Mountain Bike: il giovane atleta bordigotto Samuel Petrolillo convocato in nazionale per la Coppa del Mondo di Canazei

Samuel Petrolillo, giovane talento di Bordighera, sta emergendo con forza nelle gare di Mtb Enduro a livello regionale e nazionale e si è meritato la convocazione nel team italiano per la Coppa del Mondo (Uci-Edr 5a tappa), che si terrà a Canazei in Val di Fassa, venerdì prossimo.

Dopo la vittoria nella Urban Downhill di Sanremo a novembre 2024, Samuel ha lasciato il team Ponente Gravity di Arma di Taggia in seguito al trasferimento a Cuneo per motivi di studio (Università di Scienze Motorie). Qui è stato accolto dal Pedale Cannellese, con cui ha iniziato a collezionare importanti risultati.

A marzo, nella Sestri Levante Enduro Cup, Samuel si è classificato 8° assoluto e 2° nella categoria Under. Durante la prima tappa dell’UCI Enduro World Cup, a Pietra Ligure dal 9 all’11 maggio, ha offerto una prestazione eccellente, entrando nella top 10 assoluta (10° posto) nella categoria Open, conquistando così preziosi punti UCI. Anche gli altri membri del team hanno ottenuto ottimi risultati confrontandosi con i migliori atleti al mondo.

Successivamente, alla gara del Campionato Italiano All-Enduro a Santo Stefano d’Aveto, Samuel ha confermato la sua costanza con un 10° posto assoluto e 2° nella categoria Under. A Loudenvielle, in Francia, durante la terza tappa dell’Enduro World Cup (una delle competizioni più impegnative a livello internazionale, che si svolge su percorsi di montagna molto tecnici, veloci e con forti pendenze) Samuel ha ottenuto un ottimo 7° posto nella categoria Open Men Élite, risultando il primo italiano in classifica.

Vista la sua crescita costante e i risultati di rilievo ottenuti, sosteniamo con entusiasmo il giovane Samuel Petrolillo, augurandogli che la sua prima convocazione con la maglia azzurra della nazionale sia solo l’inizio di una brillante carriera.