Mountain bike: Jacopo Putaggio, giovane di Castelvecchio di Rocca Barbena, è campione italiano Junior di Short Track

Jacopo Putaggio, giovane sportivo di Castelvecchio di Rocca Barbena, è campione italiano Junior di cross country short track. L'atleta del Liguria XCO Project ha conquistato il titolo tricolore sabato 30 maggio a La Salle, in Valle d'Aosta, al termine della prova dedicata alla categoria Juniores maschile nell'ambito dei Campionati Italiani XCC organizzati dal Velo Club Courmayeur Mont Blanc.

La gara si è disputata sul tracciato ricavato all'interno della Pump Track comunale, un anello di circa un chilometro pensato per garantire ritmo elevato, con continui rilanci, sezioni tecniche e due salti artificiali. Una pista breve e intensa, esaltata dal sole della Valdigne, che ha messo alla prova la capacità degli atleti di alternare esplosività e lettura delle traiettorie.

Per buona parte della corsa il ligure ha duellato al comando con il valdostano Paolo Costa (GS Lupi Valle d'Aosta), mentre Roberto Pinna (Santa Cruz TSA Beltrami) provava a colmare il distacco dai battistrada. Pinna è riuscito a riportarsi sotto al termine del penultimo giro, ma proprio quando si è aperta la salita dell'ultima tornata Putaggio ha piazzato l'attacco decisivo, staccando in poche pedalate gli avversari e involandosi verso il traguardo.

Il ligure ha chiuso in 21'33", con quattro secondi di vantaggio su Costa, costretto a cedere soltanto nel finale, e sei secondi su Pinna, terzo. Ai piedi del podio si è classificato Paolo Orifici, compagno di squadra del vincitore, mentre il bresciano Samuele Santini (Santa Cruz TSA Beltrami) ha completato la top five.

Per Putaggio si tratta di uno dei risultati più prestigiosi della stagione, a coronamento di un percorso di crescita che lo ha visto protagonista nelle principali competizioni nazionali e internazionali del fuoristrada. Negli ultimi mesi il giovane atleta aveva già collezionato piazzamenti di rilievo nelle gare di riferimento del panorama XCO giovanile italiano.