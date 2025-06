Calciomercato. La Carcarese di regala Andrea Di Mattia, il centrale rinforza la difesa biancorossa

Altro colpo di mercato per la Carcarese che si aggiudica le prestazioni di Andrea Di Mattia, difensore classe 1995 proveniente dal Millesimo.

Per quanto riguarda il suo passato, da ricordare la sua esperienza a La Spezia, dove si ferma per due stagioni: una con gli allievi nazionali e una in Primavera. Poi il passaggio alla Primavera del Napoli e successivamente l’esordio in Eccellenza. Per lavoro Di Mattia si trasferisce in Valbormida e gioca per metà stagione nel Plodio, prima di sbarcare a Millesimo, squadra con cui vince in due anni il campionato di Prima Categoria, la Coppa Liguria e il campionato di Promozione.

“Conoscevo la Carcarese sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Valle, tutti mi hanno sempre parlato bene sia a livello societario e soprattutto come gruppo di giocatori e persone. – racconta Di Mattia - Di base cerco un luogo dove posso star bene e in cui posso crescere sia a livello personale che calcistico, perché penso che, anche se ho un’età matura, non si finisce mai di imparare. Ritengo che la Carcarese sia una delle realtà più strutturate a livello societario e ha anche una grande tifoseria, ovunque vada la squadra viene sempre seguita da tante persone che sicuramente riusciranno a trasmetterci una grande forza e voglia di non mollare mai”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: "Siamo super orgogliosi che un difensore del calibro di Di Mattia abbia deciso di sposare il progetto della Carcarese. Due anni fa con lui c'era stato un contatto, ma poi non se ne fece nulla, ammetto che all'epoca fummo un po' superficiali perché non avevamo conoscenze approfondite sulle sue qualità. Non nego che vedendo le sue prestazioni col Millesimo, ho avuto molti rimpianti, perché parliamo di un giocatore di altissimo livello ed i numeri difensivi dei giallorossi nelle ultime stagioni parlano da soli. Appena sono venuto a sapere che avrebbe cambiato squadra, l'ho subito ricontattato e sono orgoglioso che Andrea ora vestirà la nostra maglia. È un difensore molto forte e con un grande carisma, oltre che essere un bravissimo ragazzo. Siamo sicuri che si troverà benissimo a Carcare e con i suoi nuovi compagni. Ringraziamo il Millesimo per aver consentito di annunciare la notizia prima del 1° luglio".