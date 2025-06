Calciomercato. Millesimo, spunta il nome di Latini per la difesa

L'apertura delle liste di trsaferimento è ormai dietro l'angolo e ulteriori novità sui colpi in entrata per il Millesimo non dovrebbero tardare.

Un puntello in difesa e uno in attacco dovrebbero essere sulla lista della spesa del presidente Levratto e, per il reparto arretrato, uno dei nomi circolati in queste ore è quello di Michele Latini.

Il centrale classe 2004 è cresciuto nel vivaio del Legino per poi passare la scorsa estate nelle fila della Praese.

Nel caso l'operazione trovasse concretezza, il giocatore tornerebbe quindi a militare all'interno del comprensorio savonese, dopo l'annata al Ferrando - Baciccia.