Calciomercato, Vado. Niente Cairo, Alfiero va al Pavia. Ufficializzate le conferme di Bussaglia, Vita e Bondioli

Bussaglia, Bondioli e Vita. Il Vado sta iniziando a ufficializzare le proprie conferme anche attraverso i propri canali social, in attesa di completare il quadro e dare il via dal primo luglio, dopo l'eccezione per De Rinaldis (dovuta a un misunderstanding con l'Oltrepo), alle operazioni in entrata.

La novità in uscita e la partenza di Vincenzo Alfiero. Nei giorni scorsi il giocatore ha avuto la conferma di non rientrare più nei piani del club vadese e la Cairese sembrava ben indirizzata sulle tracce dell'attaccante piemontese.

Il blitz giusto sembra però averlo portato a termine il Pavia. Il semaforo verde è atteso nelle prossime ore.