Calciomercato. Andrea Gallo non è più il portiere della San Francesco Loano

L'annuncio del club:

L’Asd S.F. Loano comunica con grande dispiacere Andrea Gallo non farà parte della rosa nella prossima stagione.

Decisione presa di comune accordo con lui.

Purtroppo a volte ci sono situazioni che vanno oltre il calcio e portano a certe decisioni, ma nessuno potrà cancellare quanto fatto da Andrea con la nostra maglia.

Protagonista di due stagioni in rossoblù, ha difeso i pali in maniera straordinaria ed è diventato un punto fermo per tutti. Indimenticabile la parata decisiva contro il Bogliasco che ci fece trionfare per il Titolo Regionale.

“Oggi le nostre strade si dividono, ma tutta la Società ci tiene a ringraziarti per quanto hai dato sia dentro il rettangolo verde che fuori, augurandoti un futuro ricco di di soddisfazioni sportive e personali. In bocca al lupo Andre!”