Assonautica: dodici imbarcazioni in mare a Savona per una mattinata all’insegna dello sport e dell’amicizia

Domenica 29 giugno, dalle 9.30 alle 11.30, nello specchio acqueo antistante il litorale savonese, zona Fornaci, si è svolta una veleggiata costiera organizzata da Assonautica Provinciale di Savona nell’ambito delle manifestazioni veliche del diporto.

Ai blocchi di partenza si sono schierate dodici imbarcazioni, in un mare “ultrapiatto”, con le vele svettanti nel cielo azzurro.

A supportare le vele in gara, due imbarcazioni con il ruolo di boa, opportunamente armate ed equipaggiate con motore elettrico di prua, dotate di due bandiere: una con il logo di Assonautica e una gialla. A queste si sono aggiunte tre imbarcazioni per l’assistenza e una per la giuria, tutte adeguatamente armate ed equipaggiate.

L’intero evento si è svolto e concluso in totale sicurezza, in un allegro clima goliardico, in cui tutti hanno invocato la partecipazione del dio Eolo, ma costui, simpaticamente dispettoso, non si è palesato.

Nonostante i 3/4 nodi di vento, la veleggiata si è conclusa con successo ed ha visto salire sul podio Luca Botto (“Ventus”), 1° classificato; Alessandro Albertoni (“Sid”), 2° classificato; e Michele Mazzitelli (“Tainui”), 3° classificato. Hanno ricevuto un attestato e un buono acquisto per materiale nautico. Sono poi stati sorteggiati altri premi tra i partecipanti. A fine premiazione è stato offerto a tutti un apprezzatissimo rinfresco.

Ha preso parte all’evento velico anche Giovanni Bauckneht, recentemente riconfermato alla presidenza del sodalizio. "Grazie a chi ha partecipato alla veleggiata e a chi ha provveduto a organizzarla. È stato un piacevole momento di incontro. Alla prossima!", è il suo messaggio ai soci presenti oggi.