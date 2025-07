Calcio, Finale. Pier Paolo Gallea nuovo dg del vivaio: "Potati i rami secchi, tra un anno i lavori alla tribuna per 400 mila euro"

La Società F.B.C. Finale ha voluto, per la nuova stagione sportiva, una riorganizzazione del proprio Settore Giovanile. Sono state inserite nuove figure e composto un organigramma ad hoc, con la carica di Direttore Generale che è stata affidata a Pier Paolo Gallea, manager finalese, pronto, insieme agli altri dirigenti, a fare la propria parte per rilanciare le giovanili giallorossoblu.

Lavoro che è già iniziato, con i due camp estivi, con il secondo che ha preso il via nella mattinata di ieri, e che segna l’avvio della collaborazione con il Genoa, una delle novità principali.

“Quest’anno ho modo di rappresentare il Settore Giovanile con un team di amici ed ex giocatori, con i quali abbiamo già iniziato a lavorare -esordisce Gallea-, per noi la stagione è già iniziata con i due camp e vogliamo portare una nuova visione. Voglio utilizzare un esempio romantico e positivo per la Società: per far rifiorire una pianta, c’è bisogno di potare i rami secchi. Abbiamo avviato la collaborazione con il Genoa, che non solo riguarderà il camp estivo, ma affiancherà i nostri tecnici e i ragazzi durante tutta la stagione”.

“Il lavoro è già iniziato, -prosegue Gallea- ci stiamo dando da fare tutti insieme e i primi risultati li stiamo già vedendo dalla partecipazione e dall’entusiasmo che c’è nei mister e nel gruppo operativo”.

“Ad oggi abbiamo tutte le leve e i mister confermati. Abbiamo tecnici giovani, ma per volontà nostra, alcuni ancora giocano a calcio e nella prima squadra. I giovani hanno bisogno di un linguaggio diverso in una società che corre, ma deve essere il loro linguaggio non il nostro. Abbiamo anche una missione, con dei principi cardine, come la disciplina, il comportamento, il rispetto, tutti valori che noi vogliamo portare in un mondo nel quale si stanno un po’ perdendo. Il nostro obiettivo è riportare la centralità dello sport e del calcio a Finale Ligure”.

Non solo il rilancio delle giovanili, ma ci sarà anche quello strutturale, con il “Felice Borel” che sarà interessato a lavori di rifacimento della tribuna nel 2026: “Il Borel è uno dei centri sportivi più belli della provincia di Savona e quest’anno abbiamo riallacciato i rapporti con il Comune e siamo riusciti a coinvolgerli. Sono stati messi a bilancio 400 mila euro per il rifacimento completo della tribuna, intervento previsto per l’estate 2026”.



Questo l’organigramma nel dettaglio:

Direttore Generale del Settore Giovanile: Pier Paolo Gallea

Responsabile del Settore Giovanile: Giorgio Amosso

Direttore Sportivo: Mattia Pisà

Team Manager: Andrea Carobbi

Responsabile Centro Sportivo: Massimo Locatelli

Responsabile Dirigenti: Matteo Briano