Vela: Stig conquista la sua prima vittoria nel Cape 31 mentre Sanremo regala regate da sogno

Il terzo round del Cape 31 Med Circuit 2025 si è concluso questo weekend a Sanremo, regalando tre giorni di sole, regate spettacolari e l'inconfondibile atmosfera italiana. Tredici team provenienti da nove nazioni si sono sfidati presso lo Yacht Club Sanremo. Nonostante l’alta pressione abbia fermato le regate nel secondo giorno, sono state completate sei prove di altissimo livello.

La prima giornata ha messo alla prova la pazienza dei team, con una lunga attesa a terra sotto il sole prima dell’arrivo del vento nel tardo pomeriggio. Il comitato di regata ha colto l’occasione e ha portato a termine tre regate serratissime lungo la costa ligure. Shotgunn ha vinto la prima prova, Stig ha dominato le prove 2 e 3 mentre, sul podio anche Give Me Five, Kalantis, Pacific Yankee e Squirt (charter dallo Yacht Club Italiano). Sabato si è rivelato una giornata di pausa forzata: l’alta pressione ha tenuto lontano il vento e la flotta è rimasta in banchina. I team ne hanno approfittato per rilassarsi e godersi l’atmosfera di Sanremo.

Domenica ha riportato il sorriso in banchina: una bellissima brezza da est ha permesso di disputare altre tre regate tecniche ed emozionanti.

Kalantis ha vinto la prova 4, segnando la sua prima vittoria nel circuito

Shotgunn ha dominato la prova 5 dall'inizio alla fine

Give Me Five si è imposta nella prova 6 con tattica e controllo

Stig ha mostrato costanza e solidità, risalendo la flotta nelle prove più difficili

È stata Stig, armata da Alessandro Rombelli, a conquistare la vittoria assoluta, firmando il suo primo successo nel Cape 31 da quando è entrata nella classe lo scorso anno. Give Me Five ha chiuso seconda assoluta e si è anche aggiudicata il primo posto nella divisione Corinthian/One-Pro. Kalantis, al debutto stagionale nel circuito, ha raggiunto un notevole terzo posto assoluto. A solo un punto dal podio si è piazzata Pacific Yankee (USA), confermando il suo potenziale nel proseguo della stagione.

Podio Corinthian/One-Pro:

🥇 Give Me Five (FRA)

🥈 Motions (NED)

🥉 Squirt (ITA – charter Yacht Club Italiano)

Tra regate spettacolari, festa in banchina a base di pasta e musica dal vivo, Sanremo si è confermata una tappa da ricordare nel calendario Cape 31. Il circuito prosegue con il Round 4 a Imperia, dal 18 al 20 luglio.