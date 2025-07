Calciomercato. Ufficiale, si avvera il sogno Capra per il Celle Varazze: "Aspettiamo le tue capriole"

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Bisognava attendere inizio luglio per vedere arrivare Edoardo Capra all'Olmo Ferro.

Le voci sull'approdo in biancoblu dell'ormai ex attaccante del Vado circolavano da diverse settimane, ma servivano gli ultimi passaggi formali per la risoluzione con il Vado prima di poter vedere la fumata bianca.

Un colpo importante per il ds Barletta, a conferma della volontà delle civette di ben figurare nel primo campionato di Serie D della storia del Celle Varazze.



"L'F.B.C. Celle Varazze è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Edoardo Capra proveniente dal Vado F.C. 1913.

Fantasista di qualità inestimabile, classe 1988, Edo è senza dubbio tra i giocatori più forti e rappresentativi del panorama dilettantistico ligure e non solo degli ultimi 20 anni avendo giocato tra le altre con Finale, Loanesi, Imperia e in più riprese per 7 stagioni con il Vado.

Il suo tesseramento è per noi motivo di grande orgoglio e conferma della serietà del nostro progetto sportivo.

La Società tutta, in attesa di vedere la sua abituale esultanza in capriola dopo i suoi gol, gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblu".