Calciomercato, Dego. C'è Doci per l'attacco di mister Frumento: "Il nostro ambiente lo aiuterà a tornare sui suoi livelli"

Il Dego annuncia il quinto colpo della propria campagna di raffozamento, con ingaggio di Gentian Doci.

L'ex attaccante del Savona sarà quindi a disposizione di mister Frumento, come conferma la dirigenza valbormidese:

“Lo abbiamo fortemente voluto perché crediamo nelle sue qualità. Siamo sicuri che il nostro ambiente potrà aiutarlo a tornare su alti livelli.”

Con questo innesto, il Dego punta quindi a rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione.