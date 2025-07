Vela. La I Zona FIV lancia un corso gratuito per dirigenti e volontari, al via “Organizzazione e gestione del Circolo”

Il Comitato I Zona FIV propone un’opportunità unica per dirigenti, volontari e appassionati dei Circoli Affiliati FIV della I° Zona. È in arrivo il corso online gratuito

intitolato “Organizzazione e gestione del Circolo”, una formazione pensata per dotare i partecipanti di competenze manageriali pratiche e aggiornate.

Questo nuovo percorso didattico rientra all’interno di A.C.A.D.E.M.Y., l’iniziativa di formazione permanente promossa dal Comitato I° Zona FIV per sostenere la crescita delle competenze

tecniche, gestionali e organizzative degli Affiliati e dei Tesserati della I° Zona. Il progetto si pone l’obiettivo di supportare i circoli velici nella gestione strategica, fornendo strumenti concreti che

aiutino a rispondere con efficacia alle sfide quotidiane. Il corso, completamente online, prevede 8 incontri settimanali di un’ora e mezza, suddivisi in due moduli che copriranno un arco temporale di quattro mesi.

«Con questo corso vogliamo fornire ai dirigenti e alle segreterie dei nostri circoli strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza e competenza le sfide della gestione

sportiva. La partecipazione e il confronto saranno il vero motore del progetto», afferma Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV.