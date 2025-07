Calcio, La San Francesco Loano perde Mehmetaj: "Denis rimarrà nel gruppo squadra, pronti a tornare sul mercato"

La nota rossoblu:

L’Asd San Francesco Loano comunica con grande dispiacere che l’attaccante Denis Mehmetaj ha riportato un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

La Società ci tiene a precisare , visto il grande attaccamento dimostrato da Denis in questo breve ma intenso periodo verso i nostri colori, che di comune accordo, il ragazzo rimarrà per questa stagione all’interno del gruppo squadra, sostenendolo e supportandolo in questo lungo recupero.

Tutti noi auguriamo a Denis una pronta guarigione , sperando di vederlo al più presto sui campi da gioco per fare quello che gli riesce meglio, GOL!

Infine vista l’importanza di questo infortunio, la Società valuterà l’opportunità di tornare sul mercato in cerca di valide alternative per rinforzare la squadra.