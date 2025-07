I club Rotary del Ponente uniti per il progetto di inclusione dell’associazione Handarpermare Onlus

Anche quest’anno, i club Rotary del Ponente ligure rinnovano il proprio impegno a favore dell’inclusione sociale, sostenendo con convinzione il progetto dell’associazione Handarpermare Onlus, attiva dal 2004 nella promozione di esperienze in barca a vela rivolte a persone con disabilità.



Il Rotary Club Sanremo, insieme al Rotary Club Imperia, promotore dell’iniziativa, al Rotary Club Sanremo Hanbury, al Rotary Club Alassio, Rotary Club Savona e al Rotary Club Albenga, partecipa con entusiasmo all’edizione 2025 del progetto, che ha l’obiettivo di ampliare e incentivare la solidarietà attraverso il contatto diretto con il mare, l’esperienza della navigazione e la condivisione a bordo.



Questa mattina, l’imbarcazione è salpata da Porto Sole, a Sanremo, con a bordo dei “marinai d’eccezione”, pronti a vivere una giornata all’insegna della libertà, dell’inclusione e della scoperta, accompagnati da volontari e rotariani impegnati nel garantire un’esperienza autentica e significativa.



Il progetto Handarpermare rappresenta da oltre vent’anni un esempio concreto di come collaborazione, solidarietà e attenzione alle fragilità possano trasformarsi in opportunità di crescita e condivisione per tutti.

Il Rotary, da sempre vicino ai bisogni del territorio, è orgoglioso di sostenere iniziative che mettono al centro la dignità, l’autonomia e la gioia del vivere insieme