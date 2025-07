Campionati Liguri Assoluti: a Boissano brillano Aiello, Benaddi e Biancardi

E, in attesa della seconda e conclusiva giornata di Boissano Atletica Estate (in programma martedì 22 Luglio) il centro sportivo intercomunale di Via Marici ha ospitato il weekend dedicato ai Campionati Liguri Individuali Assoluti.



Partecipazione non nutritissima. Forse data non ottimale, sicuramente il calendario attività estiva è sempre più denso di eventi. Certo è che, pur con l’opportunità di avere in pista ed in pedana alcuni degli atleti più rappresentativi del panorama regionale, molte sono risultate le assenze, anche significative.





Ecco il commento di Danilo Mazzone:



"La pioggia, soprattutto nella seconda giornata, si fa sentire sulla pista di Boissano, ma non impedisce risultati di certo interesse sabato 12 e domenica 13 luglio, in occasione dei Regionali assoluti su pista. Vola ancora una volta Giulia Aiello, ancora junior, dell’Arcobaleno Savona, prima sui 100 in 12”16 davanti a Monica Bertora del Cus Genova, 12”51. Una bella finale, con vento nella norma (+0.4). Fuori gara il martello di Davide Costa delle Fiamme Azzurre vola a 69.98. Una misura di livello nazionale, a un niente dai 70.00. Camilla Rebora del Cus Genova fa suoi i 200 in 24”83, confermando il momento di forma attuale. Il vento è nella norma. Doppietta di Luca Biancardi 100/200 : lo sprinter dell’Arcobaleno Savona chiude in 10”79 (+1.5) e 22.01 ventoso (+2.2). Non è la prima volta: una sicurezza per il team di Giorgio Ferrando. Targati Arcobaleno anche i 1500, per merito di Ludovico Vaccari, che prevale i 3’57”66 davanti al consocio Filippo Bruno. Gabriele Avagnina del Cus Genova vince l’alto con 2.00; ancora Arcobaleno Savona negli 800 uomini, vinti da Samir Benaddi in 1’53”95. Davide Crisci della Maurina Imperia, ancora allievo, domina i 400 hs in 54”91. Giuditta Ponsicchi dell’Alba Docilia sancisce una superiorità schiacciante sul giro di pista laureandosi campionessa regionale con 57”29. Ilaria Marasso del Cus Genova è sempre performante e si afferma anche a Boissano con 50.25 nel martello. Il consocio Giordano Musso è primo nel getto del peso con 16.25. Denis Canepa vince il titolo regionale con la canotta dell’Alba Docilia nel giavellotto: 63.65 il lancio migliore.



Dal punto di vista Arcobaleno significativa la doppietta di Samir Benaddi (vincitore sia dei 400 che degli 800) e le affermazioni di Tommaso Arena (9.53.90 in solitario sui 3000 siepi), Francesco Ferramosca (6.37 nel lungo), Nicolò Saettone (4,00 nell’asta).

Titolo ligure assoluto anche alle staffette 4x100 femminile (schierata con Anabel Vitale, Giulia Aiello (vincitrice anche dei 100 piani), Annaluna Pittella e Anna Crovetto) in 48.88 e 4x400 maschile (in gara con Federico Vaccari, Gabriele Di Vita, Luca Morandi e Adreas Papanicolau).



E ora, appuntamento per la seconda giornata di Boissano Atletica Estate, in calendario per Martedì 22 Luglio!"