Calcio | Eccellenza, Beccarelli lancia la Fezzanese in finale play off: "Si chiude un cerchio, ma il bello inizia adesso"

Ha cancellato nel migliore dei modi possibile l'errore dal dischetto nella finale di Coppa Italia, proprio contro il Pietra, Federico Beccarelli. E' stato proprio lui che qualche mese fa aveva fallito uno dei tiri dal dischetto nella sfida della Sciorba a regalare il passaggio del turno nel secondo tempo supplementare alla Fezzanese, consegnando ai verdi spezzini l'accesso alla finalissima regionale dei playoff.

Subentrato a gara in corso, il centrocampista ha elogiato l'atteggiamento di un gruppo capace di soffrire, restare compatto anche dopo aver subito il pareggio e colpire nel momento cruciale mettendo sul rettangolo verde i concetti elaborati in settimana. Consapevoli della forza e del palleggio dei biancocelesti, i ragazzi di mister Ponte hanno accettato di difendersi in modo corale per larghi tratti della sfida, chiudendo gli spazi e affidandosi alle ripartenze.

L'attenzione si sposta ora sull'ultimo, decisivo ostacolo: la sfida sul campo del Campomorone Sant'Olcese, ancora con l'obbligo di vincere entro i tempi supplementari.