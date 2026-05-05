Calcio | Il "Tota" Carballo fa doppietta, l'Andora imbattuto a Ospedaletti: al "Ciccio Ozenda" finisce 2-2

Lascia qualche rimpianto all'Andora il 2-2 maturato nell'ultima trasferta stagionale sul campo dell'Ospedaletti. Coi giochi ormai fatti in chiave promozione, i biancoblù vanno avanti due volte al "Ciccio Ozenda" e, altrettante volte, vengono ripresi.
L'avvio è subito favorevole ai ragazzi di mister Ghigliazza, che al 6' sbloccano il risultato con Carballo, rapido ad approfittare di una ribattuta di Bazzoli e a depositare in rete. L'Andora prova a gestire il vantaggio, ma gli Orange reagiscono con diverse situazioni pericolose, su tutte quella di Calderone che, imbeccato da Molinari, trova però la pronta uscita del portiere avversario. Il pari arriva al 26', quando Santarsiero pesca in area Ilias El Kamli, bravo a concludere con precisione all,angolo.
Nella ripresa l'Andora torna avanti al 57', ancora con Carballo, che firma la doppietta personale con un colpo di testa in anticipo sul difensore. I ragazzi ospiti sembrano poter controllare il match, ma la reazione dei padroni di casa non si fa attendere: prima Russo sfiora il palo su assist di Turrini, poi all'80' arriva il definitivo 2-2. A firmarlo è Mohamed El Kamli, che sfrutta al meglio il servizio di Zito e batte il portiere, fissando il risultato finale.
OSPEDALETTI - ANDORA 2-2
Reti: 6’ e 57’ Carballo (A), 26’ El Kamli I. (O), 80’ El Kamli M. (O)
Ospedaletti: Bazzoli, Bacciarelli, Santarsiero (82’ Lanteri), Russo, Rotolo, El Kamli I., Molinari (70’ Saih), Calderone (38’ Zito), Alemanno (65’ El Kamli M.), Salmaso (57’ Barbagallo).
A disposizione: Gallo, Di Luca, Cordì.
Allenatore: F. Luccisano
Andora: Rossi, Colavito, Cavassa, Bottino (65’ De Col), Gimenez, Delfino, Carballo, De Boni, Lo Sicco (Odasso), Botte, Franco (82’ Osinaga).
A disposizione: Loiacono, Cabiati, Taku, Furlanetto, Pierotello, Aicardi.
Allenatore: Fabio Ghigliazza
Arbitro: G. Semeria (Imperia)