Calcio | Ceriale. Avanti con Mambrin, con lui anche Bellinghieri, Gaudino e Fantoni

l Ceriale Progetto Calcio comunica che la guida tecnica continuerà ad essere affidata a Marco Mambrin, che è riuscito a condurre la squadra alla salvezza in un campionato complicato, raggiungendo l'obiettivo e continuando a creare valore con i diversi giovani in orbita Prima Squadra.

Contestualmente, la Società annuncia i due Responsabili che lavoreranno a stretto contatto con il mister cerialese, punto di riferimento tecnico e sportivo.

Francesco (Cecco) Bellinghieri, capitano storico del Club, si occuperà della parte gestionale.

Vincenzo (Enzo) Gaudino, già Coordinatore dell'Attività Agonistica e negli anni Dirigente Responsabile di Juniones e della leva 2008, sarà attivo in sede di mercato.

Inoltre, si informa che il ruolo di Team Manager della Prima Squadra per la stagione 2026/2027 è stato affidato a Samuele Fantoni, figura dal grande attaccamento alla causa biancoblù ed esperienza. Si occuperà dell'organizzazione logistica interna.

A Marco, Cecco, Enzo e Samuele l'in bocca al lupo societario per la stagione prossima ventura. Seguirà organigramma più completo dello Staff.