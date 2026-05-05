Calcio | Orgoglio e forza del gruppo, la nave del Celle Varazze arriva in porto. Capra: "Con qualche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta"

Una svolta mentale prima ancora che tattica, passata da rinnovate fiducia e convinzione, capaci di riaccendere un gruppo che ha ritrovato orgoglio e consapevolezza nei propri mezzi. Da lì è nata la salvezza diretta del Celle Varazze nel girone A di Serie D, chiudendo la stagione con il successo sul campo dell’Imperia.

A raccontare il momento decisivo, con una striscia di prestazioni decisive che ha permesso di arrivare all’ultima gara con lucidità e senza l’assillo dei playout, è stato Edoardo Capra, ripercorrendo al termine della gara del "Ciccione" un finale di campionato ribaltato soprattutto dopo il cambio di guida tecnica a sette giornate dal termine.

Il successo di Imperia certifica così il lavoro di una squadra capace di compattarsi nei momenti più difficili, trasformando una stagione complicata in una salvezza festeggiata con entusiasmo. Un traguardo che, come sottolinea Capra, sembrava inizialmente tutt’altro che scontato.